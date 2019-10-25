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В Пулково задержали гражданина США, объявленного в розыск за сбыт наркотиков

По данным издания "Фонтанка", Алет Тэрада является бывшим мужем россиянки Миры Тэрады, которую в конце прошлого года задержали пограничники Финляндии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого разыскивают в Америке за сбыт наркотиков, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

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"Он задержан накануне [в четверг]", - сказал собеседник агентства.

Тэраду разыскивали в США за сбыт наркотиков в крупном размере. По данным городского издания "Фонтанка", Алет Тэрада является бывшим мужем россиянки Миры Тэрады.

Россиянка Мира Тэрада 1988 года рождения (до 2017 года - Оксана Вовк) задержана 15 декабря прошлого года пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа, она следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.

Тэрада сообщила, что американские власти обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину женщина отрицает. Летом этого года Миру Тэраду экстрадировали из Финляндии в США.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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