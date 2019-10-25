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На Украине объявлен первый уровень опасности из-за сильного тумана

Сообщается, что движение на автодорогах Киева затруднено, в работе авиационного транспорта отмечаются сложности

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. На Украине в пятницу объявлен первый уровень опасности из-за густого тумана, который четвертый день фиксируется по всей стране и уже беспокоит экологов, задающих вопросы о причинах его возникновения.

"В первой половине дня 25 октября на Украине туман, видимость 200-500 м. Это первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

В сложившейся ситуации движение на автодорогах Киева затруднено. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем снизить скорость, использовать противотуманные фары, избегать резких маневров на дороге. Сложности отмечаются и в работе авиационного транспорта. В понедельник задерживаются и отменяются рейсы в аэропорту "Киев" (Жуляны). В пресс-службе воздушной гавани изданию УНН сообщили, что в целом отменены 14 рейсов и еще 12 задерживаются. Последние несколько дней рейсы задерживаются и в киевском аэропорту "Борисполь", а также в международных аэропортах Одессы и Львова.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям называют происходящее туманом, объясняя его появление "температурной инверсией", которая приводит к накоплению загрязняющих веществ в воздухе, однако подчеркивают, что их концентрация не превышает допустимых норм.

Вместе с тем жители украинских городов, в первую очередь Киева, жалуются на загрязненность воздуха уже несколько дней. В темное время суток и утром столицу окутывает густой туман, а в воздухе местами ощущается запах гари. В сложившейся ситуации киевляне массово стали скупать марлевые повязки, из-за чего сотрудники столичных аптек отмечают их дефицит.

Служба погоды телеканала Euronews оценивает в пятницу качество воздуха в Киеве как очень плохое с индексом "5", что означает опасность для здоровья людей. Жителям не рекомендуется находиться на открытом воздухе.

Высокий уровень загрязнения подтверждают и данные приложения Airvisual, на которые ссылаются украинскими СМИ. Так, по его данным, уровень загрязнения воздуха на Проспекте Науки в Киеве оценивают в 180 единиц, что превышает показатели, к примеру, Пекина на 15 отметок. По информации ресурса, такие показатели являются крайне опасными для здоровья. Очень высокий уровень загрязнения также зафиксирован на бульваре Перова (145 единиц) и в жилом массиве Радужный (122 единицы). Отмечается, что нормальным считается уровень загрязнения до 50 единиц.

Украинское издание "Страна" также ранее публиковало заключение Центральной геофизической лаборатории Украины, которая заявила, что в столице превышена концентрация пыли, сернистого, угарного газов и формальдегида в воздухе, что является опасным для здоровья жителей города.

В четверг жители Киева провели акцию протеста с требованием к властям разобраться с причиной высоких показателей загрязнения воздуха и принять меры. Несколько десятков демонстрантов развернули плакаты с надписями "Хотим дышать, а не задыхаться", "Позняки, Осокорки, Харьковский (жилые массивы в Дарницком районе Киева - прим. ТАСС) - газовая камера", "Хватит травить Дарницу", "Хочу дышать чистым воздухом".

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Украина
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