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В Перми арестовали мужчину, зарубившего топором двух своих родственников

Он будет находиться под стражей два месяца

ПЕРМЬ, 25 октября. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца жителя Перми, который 22 октября убил спящего мужчину и его 11-летнего сына. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК по Пермскому краю.

"Подозреваемому в совершении этого [убийство двух лиц, в том числе малолетнего] особо тяжкого преступления по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 22 октября подозреваемый, находясь у себя в квартире, несколько раз ударил топором спящего 55-летнего мужчину и его 11-летнего сына. От полученных тяжелых травм они погибли на месте. Погибшие являлись родственниками подозреваемого.

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РоссияПермский край
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