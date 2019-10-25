В Крыму возбудили уголовное дело после избиения журналиста

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Симферополе по факту избиения журналиста телеканала "Крым 24" Николая Уварова в ходе конфликта с мотоциклистом, двигавшимся по пешеходной зоне. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Крым.

Полиция ранее проводила проверку по заявлению корреспондента. На сайте телеканала сообщалось, что поводом для конфликта послужило замечание, сделанное Уваровым мотоциклисту, ехавшему по пешеходной зоне в центре Симферополя. У журналиста сломана челюсть.

"Установлено, что неизвестное лицо, находясь в пешеходной зоне г. Симферополя, осуществляло управление транспортным средством (мотоциклом). На последовавшее от потерпевшего замечание о запрете управления транспортом в пешеходной зоне, указанное лицо нанесло потерпевшему несколько ударов. По предварительным данным потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении.

Прокуратура Центрального района Симферополя уже проверила законность возбуждения уголовного дела и будет контролировать ход расследования. "Кроме того, по факту незаконного управления транспортным средством в пешеходной зоне органами ГИБДД по Республике Крым возбуждено административное производство", - сообщается на сайте.