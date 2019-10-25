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Полиция возбудила дело после обнаружения брошенного шестимесячного ребенка в центре Москвы

Полицейские устанавливают личности родителей ребенка, для привлечения их к ответственности

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили уголовное дело после оставления в опасности шестимесячной девочки на улице Щепкина в центре Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, в настоящее время разыскиваются родители ребенка.

"По данному факту возбуждено уголовное дело предусмотренное ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личностей и задержание родителей ребенка, для привлечения их к ответственности в соответствии с законом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Щепкина неизвестный мужчина оставил сверток черного цвета на тротуаре и убежал. Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, где было установлено, что в свертке находился грудной ребенок, по предварительным данным, в возрасте шести месяцев. Ребенок был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. "Полицейские разыскивают мужчину азиатской наружности, худощавого телосложения, возраст 25-27 лет, рост 170-180 см, волосы темные короткие, был одет в джинсовый костюм синего цвета, на шее шарф", - заключили в пресс-службе.

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