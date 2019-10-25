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СМИ: самолет Air France совершил экстренную посадку в Пекине из-за противопожарной тревоги

Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы из самолета, отмечает Центральное телевидение Китая

ПЕКИН, 25 октября. /ТАСС/. Вылетевший из Пекина Boeing 777-300 авиакомпании Air France вернулся в аэропорт и совершил экстренную посадку в пятницу из-за срабатывания противопожарной системы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Рейс Пекин - Париж вылетел из второго терминала пекинского аэропорта Шоуду, однако после срабатывания противопожарной системы экипаж принял решение вернуться в воздушную гавань. По данным телеканала, борт сбросил топливо и успешно совершил посадку.

Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы из самолета. Никто не пострадал.

Причины ЧП устанавливаются.

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