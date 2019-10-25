Число погибших в результате пожара в Ростове увеличилось до восьми

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ростове Ярославской области увеличилось до восьми - в больнице им. Николая Васильевича Соловьева в Ярославле умерла женщина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управлении СК РФ по региону.

"В Соловьевской больнице умерла женщина 1965 года рождения, пострадавшая в Ростове", - сказала собеседница агентства.

Пожар в двухэтажном жилом доме №13 на Ленинской улице начался утром 19 октября, погибли пятеро детей в возрасте от полутора до шести лет и двое взрослых. Пострадали и были госпитализированы еще три человека.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства области, пострадавшие при пожаре, а также семьи погибших получат выплату из резервного фонда правительства региона - по 100 тыс. рублей. Также по 100 тыс. рублей получат жильцы, зарегистрированные в доме на момент трагедии.

21 октября следователи задержали подозреваемого в поджоге двухэтажного дома - это мужчина 1982 года рождения, житель Ярославской области. Изначально уголовное дело после гибели людей при пожаре было возбуждено за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Но после задержания подозреваемого оно было переквалифицировано на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. В понедельник Кировский районный суд арестовал подозреваемого Александра Комарова на два месяца.