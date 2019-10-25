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Из отделения "Почты России" в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

Сотрудники оперативных служб проверили подозрительный предмет и не обнаружили в нем взрывчатых веществ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Около 30 человек эвакуированы из отделения "Почты России" в Краснопрудном переулке в центре Москвы из-за подозрительного предмета. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В отделении "Почты России", расположенном по адресу: Краснопрудный переулок, дом 7, строение 1, найден подозрительный предмет. Эвакуированы 30 человек", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника в экстренных службах, сотрудники оперативных служб проверили подозрительный предмет и не обнаружили в нем взрывчатых веществ. 

"Предмет был проверен, опасности он не представляет", - сообщил собеседник агентства.

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