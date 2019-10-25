Экс-глава новгородского Роспотребнадзора получил девять лет колонии строгого режима

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 октября. /ТАСС/. Новгородский районный суд признал бывшего главу управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолия Росоловского виновным в коррупционных преступлениях. Ему назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Росоловский был арестован 20 июня 2018 года по обвинению в получении взятки в виде стоматологических услуг на 496 тыс. рублей от директора ООО "Белгранкорм" Александра Митрохина за общее покровительство и попустительство по службе. Кроме того, Росоловскому вменялось получение еще одной взятки в виде мебели на более чем 70 тыс. рублей за подпись на санитарно-эпидемиологическом заключении проекта защитной зоны полигона твердых бытовых отходов. Гособвинение требовало для Росоловского наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.