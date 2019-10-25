В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Малолетний ребенок встал на крышку люка и провалился в колодец на глазах у матери в Московском районе Санкт-Петербурга, СК и прокуратура начали проверку, сообщают пресс-службы ведомств.

Ранее в социальных сетях появилось видеозапись инцидента. На ролике видно, как женщина идет с ребенком по улице, затем мальчик встает на крышку люка и проваливается. Женщина самостоятельно достала ребенка, на помощь ей также пришли неравнодушные прохожие.

"Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с информацией в СМИ о падении несовершеннолетнего ребенка в люк у дома 42 на проспекте Космонавтов", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу также сообщило о начале проверки.

В пресс-службе администрации Московского района ТАСС сообщили, что, по их сведениям, после инцидента никто в лечебные учреждения района не обращался. В "Водоканале Санкт-Петербурга" ТАСС сообщили, что люк не принадлежит предприятию, а его обслуживает местный жилкомсервис.

"Это дренажный люк у дома, нам не принадлежит, это ЖКС [жилкомсервис]. Заявка по нему нам поступала, было установлено, что крышка не соответствует диаметру колодца. Сегодня этот люк проверяли наши сотрудники - там уже сняли оградительную ленту и заменили люк", - сказали в пресс-службе организации.