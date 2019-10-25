Гендиректор турфирмы, из-за которой россияне не могли вернуться из КНР, осужден условно

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил гендиректора ООО "Тревел дизайнерс" (туроператор "Жемчужная река"), более тысячи клиентов которого не смогли вылететь на родину после турпоездки на остров Хайнань (КНР) в декабре прошлого года, к двум годам условного срока. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору туристической фирмы. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение двух лет", - сообщила Марковская.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции"). Следствие и суд установили, что с августа по декабрь 2018 года гендиректор "Тревел дизайнерс" перевел более 400 млн рублей, полученные в том числе от клиентов турфирмы, сторонним организациям для поддержания финансово-хозяйственной деятельности ООО "Геркулес тревел", где он занимал должность заместителя гендиректора. В результате компания не исполнила финансовые обязательства по оплате услуг авиакомпании "Ираэро". Она приостановила полеты в Китай, что привело к длительным задержкам при возвращении российских туристов на родину.