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В Подмосковье задержали мужчину за незаконное хранение оружия и патронов

Ему может грозить до восьми лет лишения свободы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области задержали в Щелково местного жителя за незаконное хранение оружия и патронов. В ходе обысков у него изъято огнестрельное оружие, матрицы для снаряжения боеприпасов, патроны различного калибра, рассказала ТАСС в пятницу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: два предмета, конструктивно схожие с пистолетами, приспособление, конструктивно схожее с прибором для бесшумной стрельбы, два ствола калибра 9 мм, два пневматических ружья с признаками внесения изменений в конструкцию, матрицы для снаряжения боеприпасов, 158 патронов различного калибра, пули и гильзы в разобранном виде, порох", - рассказала она.

Как отметила Петрова, в ходе экспертизы было установлено, что часть изъятых боеприпасов пригодна для выстрела, остальные изъятые оружие и боеприпасы направлены для производства экспертизы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Россия
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