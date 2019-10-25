В Забайкалье военнослужащий застрелил восемь сослуживцев

ТАСС, 25 октября. Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.

"25 октября около 18:20 часов местного времени (12:20 мск) при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что "открывший огонь военнослужащий задержан", а пострадавшие "оперативно доставлены в военный госпиталь, где им оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь, угрозы их жизни нет".

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, среди погибших два офицера и шесть солдат-срочников и контрактников. Состояние выживших, добавил собеседник агентства, врачи оценивают как тяжелое, сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавших в Москву.

На место трагедии вылетела комиссия Министерства обороны. "На место происшествия вылетела комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым, проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в военном ведомстве.