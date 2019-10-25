Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратове возбудили уголовное дело после смерти пациентки больницы

По версии следствия, смерть наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи

САРАТОВ, 25 октября. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как 79-летняя женщина умерла в стационаре в Саратове. У следствия имеются основания полагать, что ее смерть наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"По факту смерти пациентки ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 12" возбуждено дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Следователи проводят допросы персонала больницы, родственников женщины, соседей по палате.

"Истребована медицинская документация. Назначена экспертиза для установления того, верно ли пациентке был поставлен диагноз, правильно ли назначено лечение, а также были ли медицинским персоналом допущены какие-либо нарушения", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 19 сентября женщину госпитализировали, 15 октября она умерла.

По информации местных СМИ, за женщиной в больнице ухаживала ее внучка, которую в какой-то момент перестали пускать в больницу. После того как она смогла вновь попасть в палату, обнаружила потерпевшую почти без сознания после ввода лекарств.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Стрельба в воинской части в Забайкалье
В Забайкалье военнослужащий застрелил восемь сослуживцев
Еще два человека получили ранения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС