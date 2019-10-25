В Саратове возбудили уголовное дело после смерти пациентки больницы

САРАТОВ, 25 октября. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как 79-летняя женщина умерла в стационаре в Саратове. У следствия имеются основания полагать, что ее смерть наступила из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ региона.

"По факту смерти пациентки ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 12" возбуждено дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Следователи проводят допросы персонала больницы, родственников женщины, соседей по палате.

"Истребована медицинская документация. Назначена экспертиза для установления того, верно ли пациентке был поставлен диагноз, правильно ли назначено лечение, а также были ли медицинским персоналом допущены какие-либо нарушения", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 19 сентября женщину госпитализировали, 15 октября она умерла.

По информации местных СМИ, за женщиной в больнице ухаживала ее внучка, которую в какой-то момент перестали пускать в больницу. После того как она смогла вновь попасть в палату, обнаружила потерпевшую почти без сознания после ввода лекарств.