Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

Военнослужащий устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. В результате погибли восемь человек, еще двое ранены.

Военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района, при смене караула открыл огонь по сослуживцам из табельного оружия.

ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района, при смене караула по сослуживцам из табельного оружия. По данным источника, погибли два офицера и шестеро срочников и контрактников.

и Пострадавших доставили в военный госпиталь , угрозы их жизни нет, сообщили в Минобороны. По данным источника, они находятся в тяжелом состоянии.

доставили в военный , угрозы их жизни нет, сообщили в Минобороны. По данным источника, они находятся в тяжелом состоянии. Солдата обезвредили и задержали .

. По предварительным данным, причиной стрельбы стал нервный срыв , вызванный "личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы".

стрельбы стал , вызванный "личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы". На место ЧП вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра генерал-полковником Андреем Картаполовым.

Минобороны во главе с замминистра генерал-полковником Андреем Картаполовым. Военный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

по факту произошедшего. Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

по установлению всех обстоятельств произошедшего. Военная прокуратура также начала проверку обстоятельств, приведших в убийству.