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Стрельба в воинской части в Забайкалье
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Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

© Артем Геодакян/ТАСС, архив

Военнослужащий устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. В результате погибли восемь человек, еще двое ранены. 

  • Военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района, при смене караула открыл огонь по сослуживцам из табельного оружия. 
  • По данным источника, погибли два офицера и шестеро срочников и контрактников.
  • Пострадавших доставили в военный госпиталь, угрозы их жизни нет, сообщили в Минобороны. По данным источника, они находятся в тяжелом состоянии.
  • Солдата обезвредили и задержали.
  • По предварительным данным, причиной стрельбы стал нервный срыв, вызванный "личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы".
  • На место ЧП вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра генерал-полковником Андреем Картаполовым.
  • Военный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
  • Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
  • Военная прокуратура также начала проверку обстоятельств, приведших в убийству.
Теги
РоссияЗабайкальский крайСтрельба в воинской части в Забайкалье
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