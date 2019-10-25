Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

Военнослужащий устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. В результате погибли восемь человек, еще двое ранены.
- Военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района, при смене караула открыл огонь по сослуживцам из табельного оружия.
- По данным источника, погибли два офицера и шестеро срочников и контрактников.
- Пострадавших доставили в военный госпиталь, угрозы их жизни нет, сообщили в Минобороны. По данным источника, они находятся в тяжелом состоянии.
- Солдата обезвредили и задержали.
- По предварительным данным, причиной стрельбы стал нервный срыв, вызванный "личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы".
- На место ЧП вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра генерал-полковником Андреем Картаполовым.
- Военный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
- Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
- Военная прокуратура также начала проверку обстоятельств, приведших в убийству.