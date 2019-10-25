В Петербурге возбудили уголовное дело из-за жестокого убийства кролика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении взрослого и подростка, которых обвиняют в жестоком убийстве кролика. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской прокуратуры.

"Следственным подразделением возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц за жестокое обращение с животными с применением садистских методов и с публичной демонстрацией в сети интернет - п.п. "в, г" части 2 статьи 245 УК РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ведомство направило материалы проверки в полицию для возбуждения дела по статье 150 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления".

В прокуратуре отметили, что подросток состоял на учете в системе профилактики правонарушений.