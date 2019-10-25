Обвиняемого в растрате экс-ректора аграрного вуза в Петербурге перевели под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения бывшему ректору аграрного университета Виктору Ефимову, обвиняемому в присвоении и растрате средств, выделенных вузу Министерством образования и науки.

"Пушкинский районный суд изменил меру пресечения Виктору Ефимову. Ему избран домашний арест сроком по 8 января 2020 года", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Причиной для смягчения меры пресечения стали предоставленные суду документы - медицинское заключение о том, что Ефимов не может содержаться под стражей.

Бывшего ректора изначально обвинили в присвоении и растрате 36 млн рублей, позже сумма снизили до 28,6 млн рублей.

По версии следствия, Ефимов, находясь в должности ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, дал указание проректору подписать госконтракт на проведение научно-исследовательских работ с автономной некоммерческой организацией (АНО) "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора. На счет организации было перечислено 36 млн рублей, из которых 28,6 млн были похищены.

Весной прошлого года суд приговорил одного из фигурантов дела - генерального директора АНО "Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций" Славу Ходько - к двум годам лишения свободы. Ефимов тогда проходил по делу в качестве свидетеля.