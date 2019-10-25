Три человека погибли в ДТП на трассе в Марий Эл

ТАСС, 25 октября. Три автомобиля столкнулись на трассе в Республике Марий Эл, в результате погибли три человека, еще трое пострадали. Об этом журналистам в пятницу сообщила пресс-служба МВД по региону.

"Сегодня в 14:30 на 71-м км автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск в Звениговском районе произошло столкновение трех автомобилей: LADA Granta, ВАЗ-2114 и грузовик. По предварительным данным, в ДТП погибли три человека и три получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Сотрудники МВД предварительно установили, что автомобиль такси LADA Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Затем произошло столкновение этих двух автомобилей с ВАЗ-2114. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.