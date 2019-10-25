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На ферме в Омской области выявлен очаг опасного для человека заболевания

Из-за лептоспироза у крупного рогатого скота до 31.01.2020 на ферме объявлен карантин

ОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Очаг лептоспироза, опасного для человека заболевания, выявлен в Омской области. Как сообщается на сайте регионального Россельхознадзора, на ферме, где инфекция обнаружена у крупного рогатого скота, объявлен карантин.

"В связи с выявлением заболевания лептоспироза у крупного рогатого скота на животноводческой ферме ООО "Ярославское" Тюкалинского района Омской области объявлен карантин по 31.01.2020. Последний случай лептоспироза на территории Омской области регистрировался в 2013 году", - говорится в сообщении.

На ферме запрещено вывозить и продавать животных, допускать их к открытым водоемам, выпасать невакцинированных животных на пастбищах, где кормились заболевшие коровы.

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РоссияОмская область
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