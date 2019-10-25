Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

КРАСНОДАР, 25 октября. /ТАСС/. Авария с автобусом, в котором находилось 45 человек, произошла в Краснодаре, в результате пострадали восемь человек, из них пять госпитализированы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"В результате ДТП обратилось за помощью всего восемь человек. Из них трое осмотрены на месте, от доставки в медучреждение отказались. Пять доставлены в больницы, из них один ребенок. В настоящее время проходит осмотр врачами. Диагнозы устанавливаются", - сказал он.

По данным источника, автобус перевозчика ООО "Сигнал" из-за повреждений дальше продолжать рейс не может.

"Оставшиеся пассажиры будут отправлены по маршруту резервным автобусом в течение часа. Всего в автобусе находилось 45 человек", - сказал он.