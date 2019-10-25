Суд арестовал обвиняемого в истязании дочери жителя Чебоксар

ТАСС, 25 октября. Московский районный суд города Чебоксары в пятницу вынес решение об аресте местного жителя, обвиняемого в истязании дочери. Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Олег Дмитриев.

Ранее мужчине было предъявлено обвинение в истязании дочери.

"Московский районный суд города Чебоксары сегодня вынес решение о мере пресечения в отношении обвиняемого в истязании дочери в виде ареста. Мужчина останется под стражей по 18 декабря", - сказал собеседник агентства.

Дмитриев добавил, что следователями будет инициирован вопрос о лишении обвиняемого родительских прав в отношении потерпевшей.

По версии следствия, в феврале и октябре 2019 года в городе Чебоксары обвиняемый дома систематически избивал шестилетнюю дочь, в том числе ремнем от дамской сумки. После того, как в правоохранительные органы поступило сообщение об очередном избиении ребенка 17 октября, девочка была госпитализирована. В настоящее время она находится в больнице.