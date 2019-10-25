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В Москве опрокинулся грузовик, перевозивший сжатый газ

Инцидент произошел на Волгоградском проспекте

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Грузовик, перевозивший сжатый газ, опрокинулся в результате ДТП на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Грузовик Man перевозил 8 куб. м сжатого кислорода, опрокинулся в результате ДТП", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГИДД по Москве ТАСС подтвердили факт происшествия. "В настоящее время из-за работы оперативных служб перекрыты две крайние правые полосы Волгоградского шоссе", - сообщили в ведомстве. Движение осуществляется по оставшимся двум полосам.

Как отметили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в результате происшествия никто не пострадал. Место ДТП автомобилистам рекомендуют объезжать по Рязанскому проспекту и Северо-Восточной хорде.

В новость были внесены изменения (16:52 время мск) — добавлен комментарий ЦОДД.

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