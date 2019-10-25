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Замглавы "Комитета за гражданские права" Андрей Маяков объявил голодовку в СИЗО

Правозащитник начал голодовку в связи с действиями следствия и решением суда о его аресте

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя "Комитета за гражданские права" Андрей Маяков, обвиняемый в покушении на мошенничество, объявил голодовку в СИЗО-4 в знак протеста против своего ареста. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи, посетивший его в изоляторе.

"По словам Маякова, голодовку он начал исключительно в связи с действиями следствия и решением суда об аресте. На условия содержания у него жалоб нет. Он объявил мокрую голодовку. По словам арестованного, фактически она началась с четверга, так как уже тогда он ничего не ел", - сказал правозащитник.

По его словам, Маяков утверждает, что к нему не применяли физическое насилие в ходе задержания, однако давили на него морально.

Ранее сообщалось, что Бабушкинский суд арестовал Маякова до 22 декабря. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, днем 22 октября Маяков получил от осужденного к длительному сроку лишения свободы в качестве первого транша 200 тыс. рублей в счет обещанного незаконного вознаграждения. Всего предполагалась, что фигурант должен получить 2,5 млн рублей за содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности приговора, однако не имел такой возможности. После получения денег он был задержан. Также следствие установило, что обвиняемый неоднократно был судим за аналогичные эпизоды преступлений.

В рамках расследования следователи провели обыски по месту жительства обвиняемого, а также в офисе "Комитета за гражданские права", где были изъяты предметы, имеющие значение для дела. По словам председателя организации, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрея Бабушкина, до появления сотрудников правоохранительных органов в офис пришел некий мужчина, который хотел дать Маякову деньги, однако он их не взял и предложил оформить как пожертвование. Бабушкин считает случившееся провокацией.

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