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Суд арестовал подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков

Антон Бутурлакин признал вину

ВОЛГОГРАД, 25 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда в пятницу арестовал на два месяца сотрудника компании "Национальная служба взысканий" (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Избрать в отношении Бутурлакина меру пресечения на два месяца - до 24 декабря 2019 года", - сказал судья, зачитывая решение.

Бутурлакин получил за свою деятельность вознаграждение в 40 тыс. рублей, сообщил на заседании суда в Волгограде представитель следствия.

"Предварительным расследованием установлено, что Бутурлакин, работая в должности старшего руководителя ООО "Национальная служба взысканий",... из корыстной заинтересованности 17 октября 2019 года осуществил передачу через... интернет третьим лицам указанных сведений, получив в качестве вознаграждения 40 тыс. рублей", - сказал представитель следствия в пятницу на заседании Центрального райсуда Волгограда, где рассматривается вопрос о мере пресечения.

Бутурлакин признал вину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я полностью принимаю, хочу попросить прощения. В информации, которая была опубликована третьими лицами, не было ни номеров карт, был счет и только суммы долгов, которые люди не оплачивали на протяжении 5-10 лет, с данной информацией ничего нельзя было сделать. Продана она была человеку, который занимается банкротством, он планировал помочь этим людям", - сказал Бутурлакин.

Бутурлакин написал явку с повинной, сообщил его адвокат. Следствие в свою очередь утверждает, что он был задержан при попытке уехать из Волгоградской области.

"Им была написана явка с повинной", - сказал адвокат.

Между тем представитель следствия заявил в суде, что подозреваемый был задержан при попытке сбежать.

Полиция 24 октября задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, в том числе Сбербанка, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, мужчина является сотрудником НВС. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

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