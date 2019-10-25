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Стрельба в воинской части в Забайкалье
Обновлено 

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в воинской части в Забайкалье

Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь сослуживцев
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© Сергей Бобылев/ТАСС
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Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Военный следственный отдел возбудил уголовное дело после убийства солдатом-срочником восьмерых военнослужащих в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Дровянинскому гарнизону по факту убийства, совершенного военнослужащим по призыву войсковой части 54160 рядовым Рамилем Шамсутдиновым, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц")", - сообщили в СК.

По данным ведомства, Шамсутдинов вечером расстрелял военнослужащих своей войсковой части, из них два офицера и шесть сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан.
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Теги
РоссияЗабайкальский крайСтрельба в воинской части в Забайкалье
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