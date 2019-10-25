Власти Забайкалья помогут разместить родственников погибших при ЧП в воинской части

ЧИТА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края готовы помочь разместить родственников погибших при ЧП в войсковой части, которые приедут в регион. Об этом ТАСС сообщил губернатор Александр Осипов. Он добавил, что для раненого при стрельбе подготовлено место в госпитале.

"Наша помощь - это, первое, направить туда всех врачей, каких возможно. Подготовили наш госпиталь к принятию одного наименее тяжело раненого. Его, скорее всего, будем доставлять туда. Возможно, мы тоже выделим гостиницу или места пребывания для родственников погибших", - отметил Осипов.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов вечером в пятницу, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

В Минобороны сообщили, что военнослужащий устроил стрельбу на ремонтно-технической базе в Забайкальском крае, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. На место ЧП вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра генерал-полковником Андреем Картаполовым.