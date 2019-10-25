Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в воинской части в Забайкалье

Власти Забайкалья помогут разместить родственников погибших при ЧП в воинской части

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял двоих офицеров и шестерых сослуживцев

ЧИТА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Забайкальского края готовы помочь разместить родственников погибших при ЧП в войсковой части, которые приедут в регион. Об этом ТАСС сообщил губернатор Александр Осипов. Он добавил, что для раненого при стрельбе подготовлено место в госпитале.

На эту тему
Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

"Наша помощь - это, первое, направить туда всех врачей, каких возможно. Подготовили наш госпиталь к принятию одного наименее тяжело раненого. Его, скорее всего, будем доставлять туда. Возможно, мы тоже выделим гостиницу или места пребывания для родственников погибших", - отметил Осипов.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов вечером в пятницу, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

В Минобороны сообщили, что военнослужащий устроил стрельбу на ремонтно-технической базе в Забайкальском крае, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. На место ЧП вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра генерал-полковником Андреем Картаполовым.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр МихайловичСтрельба в воинской части в Забайкалье
Реклама на ТАСС
На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей
Движение в районе аварии осложнено
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС