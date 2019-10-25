В Калининграде уволены двое сотрудников отдела полиции, где задержанный обварился кипятком

КАЛИНИНГРАД, 25 октября. /ТАСС/. Двое сотрудников отдела полиции в Калининграде, где 19 октября нетрезвый задержанный обварился кипятком, а позднее умер от ожогов в больнице, уволены по результатам служебной проверки.

Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе областного УМВД.

"По результатам служебной проверки уволены двое сотрудников дежурной части отдела полиции по Московскому району (где произошел инцидент - прим. ТАСС), семь сотрудников, в том числе руководители, предупреждены о неполном соответствии занимаемым должностям. Материалы проверки переданы в Следственный комитет", - говорится в сообщении.