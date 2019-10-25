Суд постановил выдворить из РФ задержанного в Петербурге гражданина США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга постановил выдворить из России задержанного в аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого разыскивают в США за сбыт наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд вынес постановление по ст. 18.8 КоАП ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ"), приняв решение о его выдворении и штрафе", - сказал собеседник агентства.

В суде Тэрада сообщил, что женат на гражданке РФ. Он также отметил, что не хочет покидать Россию и возвращаться в США.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что Тэраду задержали в петербургском аэропорту Пулково. В США его разыскивают за сбыт наркотиков. По данным городских СМИ, Тэрада несколько лет назад женился на россиянке Мире Тэраде.

Россиянка Мира Тэрада 1988 года рождения (до 2017 года - Оксана Вовк) задержана 15 декабря прошлого года пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа, она следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей. Тэрада сообщила, что американские власти обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013 года по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину женщина отрицает. Летом этого года Миру Тэраду экстрадировали из Финляндии в США.