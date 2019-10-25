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Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП с восемью пострадавшими в Петербурге

Инцидент произошел 23 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал иностранного гражданина Сухбатулло Киргизбаева, ранее задержанного в качестве подозреваемого по уголовному делу о ДТП на Лермонтовском проспекте, где пострадали 8 человек. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Он отправлен в СИЗО до 23 января 2020 года", - сказали в суде.

ДТП на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло 23 октября около полудня. Серый седан Volkswagen Polo врезался в белый кроссовер Renault Kaptur, который от удара перевернулся. Оба автомобиля после столкновения сначала оказались на пешеходном переходе, по которому на зеленый сигнал светофора шли люди, затем Volkswagen выехал на тротуар. В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе семеро пешеходов и женщина-водитель Renault, которую спасателям МЧС пришлось извлекать из разбитой машины.

По данным управления ГИБДД по городу и Ленинградской области, авария могла произойти из-за того, что Киргизбаев, который управлял Volkswagen, пытался проехать на запрещающий сигнал светофора.

В главке полиции ранее сообщили ТАСС, что предполагаемый виновник аварии находился в розыске по делу о даче взятки сотрудникам ДПС. В четверг он был задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД"), которое возбуждено после ДТП.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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