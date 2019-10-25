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Расследование теракта в метро Петербурга

Защита заявила об отсутствии доказательств причастности смертника к теракту в Петербурге

По словам адвоката Виктора Дроздова, причастность Акбарджона Джалилова к произошедшему взрыву не подтверждается документально

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Адвокат обвиняемой в теракте в петербургском метро Шохисты Каримовой Виктор Дроздов указал на отсутствие в материалах дела доказательств причастности Акбарджона Джалилова к взрыву 3 апреля 2017 года. Об этом адвокат Дроздов сообщил журналистам в пятницу.

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"Экспертиза на анализ ДНК-профиля человека, ставшего впоследствии основанием для утверждения следствием и рядом СМИ о причастности Джалилова Акбаржона Акрамжановича к взрывной деформации вагона, была произведена на основании двух образцов крови неизвестного человека. Заявленная причастность Джалилова к взрыву в настоящее время документально не подтверждается. Действительное местонахождение Джалилова либо его останков на настоящий момент неизвестно. Его судьба государственной судебной властью России не устанавливается", - сказал адвокат.

Адвокат также отметил, что в материалах уголовного дела отсутствуют свидетельство о смерти Джалилова, а также информация о его погребении.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", однако ее своевременно нашли и обезвредили, а вторую - взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 24 октября завершил судебное следствие по делу о взрыве в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года. Перед судом предстали 11 обвиняемых по делу о теракте: Аброр Азимов, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов. Ни один из обвиняемых свою вину в рамках судебного следствия не признал.

В результате взрыва в метро погибли 15 человек, 67 получили ранения.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРасследование теракта в метро Петербурга
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