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Стрельба в воинской части в Забайкалье

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат вырос в семье сотрудников МВД

Два его старших брата являются сотрудниками полиции, а отец - пенсионер по линии МВД

ТЮМЕНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, вырос в селе Вагай Тюменской области в семье сотрудников МВД.

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Об этом ТАСС сообщила управляющая делами администрации Вагайского муниципального района Елена Шаргина.

По данным СК РФ, Шамсутдинов вечером ранее расстрелял военнослужащих своей войсковой части, из них два офицера и шесть сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан.

"Рамиль Шамсутдинов, уроженец нашего села, мой сын с ним учился в одном классе. Парень из хорошей воспитанной семьи, сам общительный, заботливый и внимательный. По словам сына, у него два старших брата, оба служат в полиции. Отец пенсионер, также по линии МВД", - сказала Шаргина.

Теги
РоссияЗабайкальский крайСтрельба в воинской части в Забайкалье
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