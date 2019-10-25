Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат вырос в семье сотрудников МВД

ТЮМЕНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, вырос в селе Вагай Тюменской области в семье сотрудников МВД.

Об этом ТАСС сообщила управляющая делами администрации Вагайского муниципального района Елена Шаргина.

По данным СК РФ, Шамсутдинов вечером ранее расстрелял военнослужащих своей войсковой части, из них два офицера и шесть сослуживцев погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан.

"Рамиль Шамсутдинов, уроженец нашего села, мой сын с ним учился в одном классе. Парень из хорошей воспитанной семьи, сам общительный, заботливый и внимательный. По словам сына, у него два старших брата, оба служат в полиции. Отец пенсионер, также по линии МВД", - сказала Шаргина.