Под Иркутском найден мужчина с огнестрельным ранением

ИРКУТСК, 25 октября. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку после обнаружения в одном из домов в Иркутском районе мужчины с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"В одном из домов в Иркутском районе был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением головы. Рядом с ним находился пистолет. Потерпевший госпитализирован. По данному факту <...> проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что в Иркутском районе с огнестрельным ранением головы нашли экс-председателя Арбитражного суда Иркутской области.