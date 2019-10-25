Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Иркутском найден мужчина с огнестрельным ранением

СК проводит проверку

ИРКУТСК, 25 октября. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку после обнаружения в одном из домов в Иркутском районе мужчины с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"В одном из домов в Иркутском районе был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением головы. Рядом с ним находился пистолет. Потерпевший госпитализирован. По данному факту <...> проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что в Иркутском районе с огнестрельным ранением головы нашли экс-председателя Арбитражного суда Иркутской области.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
В Татарстане местную жительницу укололи шприцем с наркотическим веществом
Накануне вечером молодой человек ввел в ногу женщины инъекцию морфина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС