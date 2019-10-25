В Москве при столкновении четырех автомобилей пострадали три человека

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в аварии с участием четырех автомобилей на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В 18:20 в Походном проезде, в районе дома 1, водитель, управляя легковым автомобилем типа "джип", совершил выезд на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с тремя другими автомобилями. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых один ребенок", - сообщила собеседница агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что движение транспорта осложнено на северо-западе Москвы в результате столкновения четырех автомобилей.

Ранее в пятницу на Волгоградском проспекте опрокинулся грузовик с газом. В результате аварии пострадавших нет, на месте работают оперативные службы города. Позже стало известно о ДТП с участием автобуса и шести автомобилей на юго-западе Москвы, в результате которого погибла женщина - водитель легкового автомобиля, которой стало плохо за рулем. Также в аварии пострадал пешеход. Движение в районе мест аварий осложнено.