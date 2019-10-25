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Расследование пожара в "Зимней вишне"

Трое обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО в Кемерове

Срок их содержания под стражей истек в полночь 26 октября по местному времени
Сергей Генин Данил Айкин/ТАСС
Описание
Сергей Генин
© Данил Айкин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 25 октября. /ТАСС/. Трое фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", в числе которых обвиняемый в халатности пожарный Сергей Генин, освобождены из СИЗО в Кемерове.

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Срок их содержания под стражей истек в полночь 26 октября по местному времени (20:00 мск 25 октября), передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сергей Генин, Игорь Полозиненко, Александр Никитин освобождены из следственного изолятора в связи с поступившим постановлением суда об изменении им меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий", - пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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