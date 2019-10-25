В Татарстане местную жительницу укололи шприцем с наркотическим веществом

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Жительница Татарстана получила укол шприцем с наркотическим веществом. Подозреваемый задержан. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте МВД по республике.

"23 октября в дежурную часть управления МВД России по Нижнекамскому району обратилась местная жительница с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного мужчины, который ввел ей в ногу неизвестное средство. Согласно акту медицинского освидетельствования на состояние опьянения, у потерпевшей обнаружены клинические признаки употребления наркотического средства "морфин", - говорится в сообщении.

Женщина сообщила полицейским, что вечером она гуляла в парке с дочерью. По дороге домой, к ней сзади подошел молодой человек. Он завел разговор и проследовал за женщиной и ребенком. Подойдя к ее дому, мужчина одной рукой обнял женщину, а другой - ввел ей в ногу инъекцию. Он убежал после того, как потерпевшая начала кричать.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был задержан ранее дважды судимый 39-летний местный житель. Причину своего поступка мужчина объяснить не смог", -- говорится в сообщении.

По данному факту СУ управления МВД России по Нижнекамскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "г", ч. 2 ст. 230 УК РФ ("Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").