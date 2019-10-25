Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане местную жительницу укололи шприцем с наркотическим веществом

Накануне вечером молодой человек ввел в ногу женщины инъекцию морфина

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Жительница Татарстана получила укол шприцем с наркотическим веществом. Подозреваемый задержан. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте МВД по республике.

"23 октября в дежурную часть управления МВД России по Нижнекамскому району обратилась местная жительница с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного мужчины, который ввел ей в ногу неизвестное средство. Согласно акту медицинского освидетельствования на состояние опьянения, у потерпевшей обнаружены клинические признаки употребления наркотического средства "морфин", - говорится в сообщении.

Женщина сообщила полицейским, что вечером она гуляла в парке с дочерью. По дороге домой, к ней сзади подошел молодой человек. Он завел разговор и проследовал за женщиной и ребенком. Подойдя к ее дому, мужчина одной рукой обнял женщину, а другой - ввел ей в ногу инъекцию. Он убежал после того, как потерпевшая начала кричать.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был задержан ранее дважды судимый 39-летний местный житель. Причину своего поступка мужчина объяснить не смог", -- говорится в сообщении.

По данному факту СУ управления МВД России по Нижнекамскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "г", ч. 2 ст. 230 УК РФ ("Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Замглавы "Комитета за гражданские права" Андрей Маяков объявил голодовку в СИЗО
Правозащитник начал голодовку в связи с действиями следствия и решением суда о его аресте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС