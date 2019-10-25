В Москве арестован глава Упрдор "Каспий" по подозрению в получении взятки на 6 млн рублей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО начальника управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного агентства Сергея Улеева. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, чиновник арестован по делу о взятке, сопряженной с вымогательством, в особо крупном размере.

"Постановлением Басманного районного суда в отношении подозреваемого Улеева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 декабря", - сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как установило следствие, общая сумма взяток составляет порядка 6 млн рублей. В рамках уголовного дела в отношении чиновника до той же даты арестован его подчиненный - начальник отдела размещения государственных заказов ФКУ Упрдор "Каспий" Александр Конинский. Им инкриминируется совершение преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки через посредника группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки в особо крупном размере лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации").

Вместе с тем, по этому делу суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте и отправил под домашний арест директора ООО "Юридическая фирма "Правовед" Ивана Елинова, который подозревается в посредничестве во взяточничестве. Другая фигурантка дела - генеральный директор ООО "Юридическая фирма "Буква закона" Анастасия Замараева - была допрошена в качестве подозреваемой в посредничестве во взяточничестве.

Суть дела

Уголовное дело было возбуждено 22 октября, а подозреваемые были задержаны на следующий день.

По данным следствия, в сентябре 2017 года чиновники Росавтодора потребовали от представителей ООО "Нарт" за обеспечение победы компании в электронных аукционах на право заключения госконтрактов 1% от цены контрактов. Контракты предусматривают капитальный ремонт автодороги Р-215 (Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала), ремонт дороги Р-217 (от станицы Павловская Краснодарского края до села Яраг-Казмаляр - граница с Азербайджанской Республикой), реконструкцию и строительство федеральной автомобильной дороги М-29 "Кавказ" (учетный номер применялся до 31 декабря 2017 года). В качестве посредников они привлекли своих знакомых Елинова и Замараеву, чьи фирмы заключили три фиктивных договора об оказании юридических услуг на общую сумму чуть более 6 млн рублей. "По результатам электронных аукционов между ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" и ООО "Нарт" при содействии Улеева и Конинского заключены государственные контракты на сумму 2,725 млрд рублей, 380 млн рублей и 198 млн рублей", - следует из материалов уголовного дела.

На момент совершения преступления Улеев был назначен председателем аукционной, конкурсной, котировочной комиссий и комисии по рассмотрению заявок на участие в запросе окончательных предложений при размещении закупок за счет федерального бюджета, выделяемого ФКУ Упрдор "Каспий", Конинский стал его заместителем.

ФКУ Упрдор "Каспий" расположено в Астрахани и создано для осуществления функций по оказанию госуслуг в сфере дорожного хозяйства, осуществления оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования федерального значения и искусственными сооружениями на них, закрепленными за ним, обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам.