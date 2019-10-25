Обвиняемый в растрате экс-ректор аграрного вуза в Петербурге не признал вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Ректор аграрного университета в Петербурге Виктор Ефимов, ставший фигурантом дела о присвоении и растрате средств, выделенных вузу Министерством образования и науки РФ, выслушав обвинительное заключение, отказался признавать свою вину, сообщили ТАСС в Пушкинском районном суде Петербурга, который рассматривает данное уголовное дело.

"Заслушав обвинительное заключение, оглашенное в суде, он с ним не согласился", - сказал собеседник агентства.

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Пушкинский райсуд изменил меру пресечения Ефимову, выпустив его из СИЗО под домашний арест. Такое решение было принято в связи с тем, что обвиняемый, исходя из представленных медицинских заключений, не может по состоянию здоровья находиться под стражей.

По версии следствия, Ефимов, находясь в должности ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, дал указание проректору подписать госконтракт на проведение научно-исследовательских работ с автономной некоммерческой организацией (АНО) "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора. На счет организации было перечислено 36 млн рублей, из которых 28,6 млн были похищены.

Весной прошлого года один из фигурантов дела о хищении в университете - генеральный директор АНО "Северо-западное агентство развития и привлечения инвестиций" Слава Ходько - был приговорен судом к двум годам лишения свободы. Ефимов тогда проходил по делу в качестве свидетеля.