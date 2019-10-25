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В Северной Осетии возбудили дело в отношении иркутского адвоката за перевозку оружия

В его машине нашли автомат с магазином, пистолет-пулемет и 31 патрон калибра 7,62 мм

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 октября. /ТАСС/. Адвокат из Иркутской области задержан в Северной Осетии за незаконную перевозку автомата, пистолета-пулемета и патронов. В отношении 42-летнего задержанного возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания.

"Исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания в отношении 42-летнего адвоката Адвокатской палаты Иркутской области возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 октября около 16:00 мск в автомобиле задержанного обнаружили автомат с магазином, пистолет-пулемет с магазином и 31 патрон калибра 7,62 мм, которые подозреваемый перевозил незаконно. Адвокат задержан. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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