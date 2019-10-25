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В Бугульме после отравления бытовым газом госпитализировали трех человек, включая ребенка

На место происшествия выезжали медики и газовики, помощь спасателей не понадобилась

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Семья с малолетним ребенком отравилась бытовым газом в городе Бугульма в Татарстане. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе главного республиканского управления МЧС России.

"В пятницу в 21:33 мск поступило сообщение о том, что в Бугульме, в квартире на улице Тухачевского произошло отравление бытовым газом семьи из трех человек, в том числе, одного ребенка. Пострадавшие: мужчина 1982 года рождения с диагнозом "отравление бытовым газом легкой степени", женщина 1987 года рождения, мальчик 2017 года рождения с диагнозом "отравление бытовым газом средней степени", госпитализированы в бугульминскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

На место инцидента выезжали медики и газовики, помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась, уточнили в пресс-службе ведомства.

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