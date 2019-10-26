В Улан-Удэ пять человек пострадали при взрыве газа и пожаре в кафе

ТАСС, 26 октября. Пять человек пострадали в субботу в результате пожара и взрыва бытового газа в кафе в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

"Сегодня в 08:41 (03:41 мск) на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в кафе на улице Ленина в городе Улан-Удэ. Через две минуты на место прибыли пожарные. На момент их прибытия в здании уже произошел взрыв бытового газа. Пострадали пять человек персонала, [они] переданы врачам скорой помощи", - говорится в сообщении.

Посетителей в момент ЧП в кафе не было. Пожар ликвидировали на площади 2 кв. м. В кафе разрушены внутренние перегородки, остекление, входная дверь.

На месте работают дознаватели МЧС России, проводится проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.