На Ямале загорелось общежитие

ТАСС, 26 октября. Общежитие загорелось на строительном объекте в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В Пуровском районе на территории строящегося объекта произошло возгорание общежития, здание состоит из 12 секций - вагончиков, [каждый] размером 20 на 60 м, горит по всей площади. Пострадавших нет, угрозы рядом стоящим объектам нет. В 06:45 (04:45 мск) объявлена локализация пожара. Общая площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что все жители общежития были эвакуированы.