Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

УЛАН-УДЭ, 26 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщила ТАСС в субботу замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.

"12 человек пострадало, один ребенок в реанимации, 17 лет, в Детской республиканской больнице. Один из взрослых пострадавших тоже находится в реанимации, пока на этапе обследования. Пять человек отказались от госпитализации. [Характер травм] там ожоги и оглушение взрывной волной", - сказала она.

СУ СК РФ по региону также сообщил, что один из пострадавших при взрыве находится в состоянии комы.

"Один из пострадавших находится в состоянии комы", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что, по предварительным данным, около 08:00 по местному времени (около 03:00 мск) в кафе пришли сотрудники, которые начали готовить пищу к открытию заведения. Почувствовав запах газа на кухне, они попытались самостоятельно устранить утечку из баллона. Специализированные службы или специалисты сервиса в кафе не вызывались. Утечка газа устранена не была, и, когда его концентрация в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв. В связи с произошедшим ЧП начата доследственная проверка.

И.о. главного врача территориального Центра медицины катастроф Ольга Рипп рассказала журналистам, что сейчас в реанимации находятся два человека - женщина и подросток в возрасте 17 лет. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии, в результате взрыва в кафе на улице Ленина, дом 25 всего госпитализировали семь человек: шесть взрослых и одного ребенка.

Информация о возгорании в кафе в Улан-Удэ поступила на пульт пожарной охраны в 08:41 (03:41 мск). К моменту прибытия пожарных в кафе произошел взрыв бытового газа, посетителей в момент ЧП в кафе не было. Пожар ликвидировали на площади 2 кв. м. В кафе разрушены внутренние перегородки, остекление, входная дверь.

По данным из открытых источников, ЧП произошло во "Владд кафе" - популярном кафе быстрого питания, расположенном на первом этаже двухэтажного здания.

В новость внесены изменения (06:47 мск) - добавлены подробности, комментарий СУ СК РФ по региону и врача территориального Центра медицины катастроф.