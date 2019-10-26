На Ямале ликвидировали открытое горение на пожаре в общежитии

ТАСС, 26 октября. Открытое горение ликвидировали на пожаре в общежитии на строительном объекте в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 07:38 (05:38 мск) была объявлена ликвидация открытого горения на площади 1,2 тыс. кв. м. Всего в общежитии проживали 55 человек, которые самостоятельно покинули горящее здание", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что сейчас ведется проливка конструкций. "Это временное одноэтажное общежитие, предназначенное для рабочих", - уточнили в ГУ МЧС, пояснив, что оно находится в 12 км от Нового Уренгоя.