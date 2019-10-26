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В Алтайском крае пять человек погибли в ДТП с минивэном и микроавтобусом

Еще пять человек пострадали

БАРНАУЛ, 26 октября. /ТАСС/. Пять человек погибли и пять пострадали в ДТП с участием двух автомобилей - минивэна и микроавтобуса - в Топчихинском районе Алтайского края, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По предварительным данным, пять человек погибли и пять пострадали в ДТП", - сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе МВД сообщили, что в 07:50 местного времени (03:50 мск) на 74 км автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Fiat Ducato, который двигался во встречном направлении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, на месте ДТП работает скорая помощь, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияАлтайский край
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