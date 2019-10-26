Пожар в общежитии на Ямале ликвидировали

ТАСС, 26 октября. Пожар во временном общежитии в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) полностью ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в субботу.

"В 08:35 (06:35 мск) - полная ликвидация", - сказали в пресс-службе.

Общежитие загорелось на строительном объекте в Пуровском районе ЯНАО утром 26 октября, площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м.

В результате ЧП никто не пострадал. Из горящего общежития эвакуировано 55 человек. Причины возгорания устанавливаются.