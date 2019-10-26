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Шесть человек госпитализированы после взрыва газа и пожара в кафе Улан-Удэ

Министр здравоохранения республики Дамбинима Самбуев отметил, что необходимости транспортировать пострадавших в другие регионы нет

УЛАН-УДЭ, 26 октября. /ТАСС/. Шесть человек госпитализированы в результате взрыва бытового газа и последовавшего за ним пожара в кафе в Улан-Удэ. Женщина и подросток находятся в реанимации, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

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"Шесть человек были доставлены в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), один ребенок 17 лет - в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ). Ребенок находится в реанимации, у него ожоги около 15% [тела], глубокие ожоги. В БСМП пять госпитализаций из шести доставленных, одна женщина осмотрена и с незначительными повреждениями отпущена домой на амбулаторное лечение, одна госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии, у нее порядка 40% ожогов, достаточно глубокие, она в реанимации. Еще двое с средней степени тяжести с ожогами госпитализированы в отделение гнойной хирургии, порядка 35% ожоги у них", - сказал Самбуев.

Министр уточнил, что одна из пострадавших доставлена в отделение травматологии. "У нее вывих и ушибы множественные и сотрясение головного мозга. По всем пациентам лекарств достаточно, они обследованы, получают лечение. Необходимости транспортировать в другие регионы нет, сами справляемся", - добавил он.

Министр добавил, что подросток находится в стабильно тяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Самбуев также сообщил, что медики проведут сеанс телемедицины для женщины, которая находится в реанимации. По его словам, ее состояние может осложниться ожогами верхних дыхательных путей. "Будем с федеральным центром согласовывать лечение", - сказал он.

Информация о пожаре в кафе в Улан-Удэ на улице Ленина поступила на пульт пожарной охраны в 08:41 (03:41 мск). По предварительным данным следствия, пришедшие на работу сотрудники почувствовали запах газа и попытались самостоятельно устранить утечку из баллона, однако, его концентрация достигла предела, произошло воспламенение газа от плиты и взрыв. Пострадали 12 человек.

Теги
РоссияБурятия
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Нарушение правил эксплуатации бытового газа могло стать причиной взрыва в кафе Улан-Удэ
В результате происшествия пострадали 12 человек
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