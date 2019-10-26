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Нарушение правил эксплуатации бытового газа могло стать причиной взрыва в кафе Улан-Удэ

В результате происшествия пострадали 12 человек

УЛАН-УДЭ, 26 октября. /ТАСС/. Причиной взрыва бытового газа и последовавшего за ним пожара в кафе в Улан-Удэ, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации бытового газа. Об этом говорится в сообщении управления по информационной политике города.

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"Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации бытового газа", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в кафе в Улан-Удэ на улице Ленина поступила на пульт пожарной охраны в 08:41 (03:41 мск). По предварительным данным следствия, пришедшие на работу сотрудники почувствовали запах газа и попытались самостоятельно устранить утечку из баллона, однако, его концентрация достигла предела, произошло воспламенение газа от плиты и взрыв. Пострадали 12 человек.

Теги
РоссияБурятия
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