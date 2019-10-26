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В Москве мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета по двору жилого дома

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел не менее трех выстрелов в сторону дворовой территории

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали на северо-западе Москвы безработного мужчину, который устроил стрельбу из пневматического пистолета по двору жилого дома. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"25 октября в службу "02" поступило сообщение о стрельбе по адресу: улица Туристская, дом 27, корпус 4. Прибыв на место, полицейские установили, что в квартире дома по указанному адресу находившийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий мужчина, из своего пневматического пистолета "Вальтер" произвел не менее трех выстрелов в сторону дворовой территории", - сказали в главке.

Полицейские задержали правонарушителя. У мужчины изъят пневматический пистолет "Вальтер", а также три пневматические пули. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").

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Россия
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