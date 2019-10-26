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Шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Бурятии

Среди них один ребенок

УЛАН-УДЭ, 26 октября. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Улан-Удэ, в числе пострадавших один ребенок. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального Минздрава Туяна Лыгденова.

"Шесть пострадавших. <…> Один ребенок в детской республиканской клинической больнице", - сказала она.

Как сообщили журналистам в субботу в пресс-службе МВД Бурятии, авария произошла в субботу около 12:55 (06:55 мск). "Водитель автомашины ВАЗ-2107, выезжая с улицы Кабанской на федеральную автодорогу "Р-258 Байкал", на перекрестке не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение со специализированным автомобилем экстренной службы. После чего спецавтотранспорт столкнулся с Toyota Corolla", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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РоссияБурятия
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