Полиция ищет 16-летнюю пропавшую девушку из Кисловодска

СТАВРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают пропавшую 16-летнюю жительницу Кисловодска, которая 24 октября ушла из дома и не вернулась, сообщили в субботу в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

"Сотрудниками полиции Кисловодска разыскивается Абдуразакова Диана 2003 года рождения. В отдел внутренних дел с заявлением обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что 24 октября ушла из дома ее несовершеннолетняя дочь и до настоящего времени ее местонахождение не известно", - сообщили в пресс-службе.

В управлении отметили, что девочка среднего телосложения ростом 170-175 см с короткими волосами рыжего цвета была одета в синюю джинсовую куртку, джинсы, белую майку и кроссовки. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят обращаться в полицию.